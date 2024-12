Bange Momente im Abfahrtstraining in Bormio am Freitagmittag. Der Franzose Cyprien Sarrazin stürzt nach einer rasanten Fahrt schwer und bleibt nach dem Aufprall in den Fangnetzen lange liegen.

1/4 Der Franzose gerät bei einem Sturz in Rücklage.

Schockmoment beim zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio (It). Cyprien Sarrazin (30) kommt nach seiner Bestzeit am Vortag brutal zu Fall. Den Franzosen erwischt es kurz vor der Einfahrt ins Schlussstück der berüchtigten Stelvio-Piste. Bei einem Sprung gerät der Vorjahressieger in Rücklage und knallt aus grosser Höhe voll auf den Rücken. Danach schlittert er über die Piste und durchschneidet mit seinen Skis das Sicherheitsnetz. Dahinter bleibt er dann lange liegen.

Der Schock steht den Zuschauern, Athleten und Betreuern im Ziel ins Gesicht geschrieben. Vincent Kriechmayr, der nach Sarrazin unterwegs ist, muss seine Fahrt stoppen. Danach bleibt das Training lange unterbrochen.

Der grosse Speed-Rivale von Marco Odermatt in der letzten Saison wird rasch von Ersthelfern betreut. Er muss schliesslich mit dem Helikopter abtransportiert werden. Wie es um Sarrazin steht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Erst vor einem Jahr holte Sarrazin in Bormio überraschend seinen ersten Weltcupsieg überhaupt. Nach der schnellsten Trainingszeit am Donnerstag war er auch am Freitag bis zu seinem Sturz mit der schnellsten Zwischenzeit unterwegs.