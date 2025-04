1/7 Stefan Abplanalp wird Trainer der Schweizer Speed-Frauen. Foto: Blicksport/Sven Thomann

Die Schweizer Speed-Frauen haben einen neuen Trainer. Und es ist ein alter Bekannter: Stefan Abplanalp (51) trainiert ab der kommenden Saison die besten Abfahrerinnen und Super-G-Athletinnen der Schweiz.

«Es ist eine grosse Motivation, das Speed-Team der Frauen zu übernehmen. Mit dem starken Teamgeist, klaren Zielen und harter Arbeit wollen wir gemeinsam an der Weltspitze angreifen», freut sich Abplanalp auf seine neue Funktion. Die Freude teilt auch Cheftrainer Beat Tschuor: «Ich freue mich, dass wir mit Stefan Abplanalp einen erfahrenen Trainer mit grosser Motivation für diese Aufgabe finden konnten.»

Bereits von 2004 bis 2012 war der Berner Oberländer in dieser Funktion tätig, ehe er danach beim US-Team Top-Athletinnen wie Lindsey Vonn trainierte, die Norwegerinnen coachte oder im Team von Sloweniens Ilka Stuhec tätig war.

2022 tauschte er die Piste gegen das TV-Studio aus und heuerte beim SRF als Experte an. Drei Saisons lang kommentierte er im TV die Rennen der Frauen und war nicht als Trainer tätig. Jetzt kehrt er zurück.

Er wird Nachfolger von Roland Platzer, der innerhalb des Verbandes neue Herausforderungen angehen wird, wie Swiss-Ski am Mittwochabend bekanntgibt. Platzer wird künftig die Europacup-Speedgruppe der Frauen betreuen. «Es war toll, während vielen Jahren auf höchster Rennstufe unterwegs sein zu dürfen und mit den Athletinnen an den gesetzten Zielen zu arbeiten. Jetzt freue ich mich darauf, meine Erfahrungen im unteren Bereich weiterzugeben und mit den jungen Athletinnen zu arbeiten, welche auf dem Sprung in den Weltcup sind», wird der 46-Jährige in der Mitteilung zitiert.