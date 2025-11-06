Ski-Talent Lenz Hächler liebt eine Snowboarderin

Ski-Talent Lenz Hächler ist offiziell vergeben. Der Zuger zeigt sich auf Instagram erstmals mit seiner Freundin Isabelle Lötscher. Das Paar geniesst aktuell die letzten Sonnentage vor der Wettkampfsaison.

Jetzt ist es offiziell: Skitalent Lenz Hächler (22) ist vergeben! Auf Instagram zeigt sich der Zuger zum ersten Mal mit seiner Freundin – und die ist keine Unbekannte.

Isabelle Lötscher (21) begleitet den Techniker aktuell durch den Herbst. Nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden, wo Hächler ausschied, gönnte sich das junge Paar noch ein paar Tage Sonne in Spanien, bevor die Wettkampfsaison so richtig losgeht.

Auf den Fotos geniessen die beiden die freie Zeit. Doch nur am Strand liegen? Nicht bei Hächler! Der Furchtlose sucht auch in den Ferien seine Grenzen. Auf dem Instagram-Account von Lötscher ist zu sehen, wie er mit einem Surfbrett unter dem Arm aus dem Meer kommt.

Hächlers Freundin ist keine Unbekannte

Mit dem Surfbrett vertraut sein dürfte auch seine Freundin Lötscher, die man in Schneesport-Kreisen bereits kennt. Jedoch machte sie sich nicht durch das Skifahren einen Namen. Die Zürcherin ist nicht wie Hächler auf zwei Latten unterwegs, sondern fliegt mit dem Snowboard durch die Luft.

Vor allem in der Halfpipe fühlt sie sich zu Hause. Dort konnte sie schon einige beachtliche Resultate herausfahren. Die drei Europacup-Tour-Siege und der 5. Platz an der Freestyle-WM in Bakuriani 2023 stechen dabei aus dem Palmarès der 21-Jährigen heraus.

Übrigens: Hächler ist mit seinem Spät-Herbst-Trip nicht allein. Marco Odermatt gönnte sich kürzlich ebenfalls noch ein paar Tage Sonne in Griechenland, bevor der Winter den Takt angibt.