Lindsey Vonn verkündet Wechsel der Sportart

Brignone gewinnt den «Skieur d'Or»

Nach ihrer herausragenden letzten Saison ist Federica Brignone mit dem "Skieur d'Or" ausgezeichnet worden. Die 35-Jährige gewinnt den Preis zum zweiten Mal nach 2020 und folgt auf Marco Odermatt.

Mit zehn Rennsiegen in drei verschiedenen Disziplinen sicherte sich Brignone in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup. Dazu gewann die Italienerin die kleine Kristallkugel in den Disziplinen Abfahrt und Riesenslalom - in der Wertung des Super-G blieb sie knapp hinter Lara Gut-Behrami.

Brignones überragende Saison hatte allerdings ein bitteres Ende: An den italienischen Meisterschaften zog sie sich einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zu. Sie wird daher mindestens den Grossteil der neuen Saison verpassen. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen im eigenen Land ist ungewiss.

Die Auszeichnung vergibt die internationale Skijournalisten-Vereinigung seit 1963. Zu den Preisträgern der letzten zehn Jahre gehörte aus dem Schweizer Team einzig Marco Odermatt (2022 und 2024).