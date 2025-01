Gino Caviezel hat sich nach seinem Sturz in Bormio Ende Dezember am Knie operieren lassen. Der Eingriff erfolgte in Deutschland.

1/5 Gino Caviezel verletzte sich in Bormio schwer am Knie, nun wurde der Bündner operiert. Foto: @g_caviezel Instagram

Im Super-G von Bormio stürzte Gino Caviezel (32) heftig und zog sich unter anderem einen Riss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zu. Dieses hat der Bündner nun am Donnerstag in Deutschland operieren lassen, wie Swiss-Ski mitteilt.

Zudem wurde er am Meniskus und an den Seitenbändern operiert, ausserdem wurden drei Sehnen wieder fixiert. Der Eingriff erfolgte in Regensburg durch Dr. Peter Angele, nun möchte Caviezel den Fokus auf die Therapie legen und mithilfe seines Therapeuten Rolf Fischer sein Knie rehabilitieren.

«Es ist eine komplexe und schwere Verletzung, die ich in Bormio erlitten habe», sagt Caviezel. «Aber dank Dr. Weisskopf, Dr. Schlegel, meinem Therapeuten Rolf Fischer und dem Verband war ich jederzeit bestens betreut, die Unterstützung, die ich in dieser schwierigen Zeit von ihnen erhalten habe, war wirklich grandios.» Sein Ziel sei es, in der kommenden Saison wieder in den Weltcup zurückzukehren.