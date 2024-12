Caviezel bleibt nach Sturz im Super-G minutenlang liegen

1/6 Gino Caviezel stürzt in Bormio. Foto: keystone-sda.ch

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Böser Sturz gleich zu Beginn des Super-G von Bormio (It). Gino Caviezel (32) eröffnet das Rennen – und crasht fürchterlich. Nach rund 45 Fahrsekunden hängt der Schweizer an einem Tor an und kommt zu Fall.

Er verliert sofort seinen rechten Ski, weil der Sturz aber unmittelbar vor dem San-Pietro-Sprung und bei knapp 100 km/h passiert, bleibt Caviezel nicht sofort liegen. Stattdessen gibts für ihn eine unangenehme Schlitterpartie über den Sprung hinab. Erst dann stoppt Caviezel, bleibt unter Schmerzen am Pistenrand liegen. Schon beim Aufprall schreit er auf.

Minutenlange Pflege am Pistenrand

Caviezel winkt sofort nach Hilfe. Es dauert nicht lange, bis Betreuer und Sanitäter bei ihm sind. Minutenlang wird er am Pistenrand erstversorgt, während der Helikopter aufgeboten wird. Die Stimmung in Bormio ist gedrückt, alle leiden mit Caviezel mit. Nach gut einer Viertelstunde wird er mit dem Helikopter abtransportiert und für weitere Untersuchungen ins Spital geflogen. Und das Rennen kann fortgesetzt werden.

Der Bündner reiht sich in die Liste der Sturzopfer ein, welche das Wochenende in Bormio schon gefordert hat. Am Freitag stürzen im Training unter anderem Cyprien Sarrazin (Hirnblutung), Pietro Zazzi (Schien- und Wadenbeinbruch) und Josua Mettler (Kreuzbandriss in beiden Knie). Bleibt zu hoffen, dass es Caviezel nicht ganz so schlimm erwischt hat. Die Bilder lassen aber leider auch nichts Gutes erahnen.

Das Rennen wird nach dem längeren Unterbruch fortgesetzt. Hier kannst du es live im Ticker verfolgen.