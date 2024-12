So wild feiert Odermatt mit Sarrazin in Kitzbühel

Damian Seiler Video-Redaktor Sport

Sie können nicht nur auf der Strecke wild. Nach dem zweiten Platz in Kitzbühel feiert Marco Odermatt mit dem französischen Sieger Cyprien Sarrazin (29) im Club «The Londoner».

Dass die beiden ordentlich zusammen Party machen können, haben sie schon früher gezeigt. «Ich war im letzten Sommer in Chile erstmals mit Cyprien im Ausgang, letzte Woche haben wir uns an einer Party in Wengen getroffen», verrät Odermatt am Samstag. «Und ich kann sagen, dass Cyprien auch im Feiern sehr gut mithalten kann.»

Die Videos aus Kitzbühel liefern nun den Beweis. Dabei war gar nicht klar, ob Odermatt wirklich den Weg in den Klub antritt. Weil am Dienstag in Schladming bereits wieder ein Riesenslalom ansteht, zögerte der 26-Jährige erst. Schliesslich gönnt sich Odermatt die Feier dann doch – nach den Rängen zwei und drei auf der Streif hat er sich diese auf verdient.