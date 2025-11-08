vor 35 Minuten

Slowenisches Slalom-Ass verpasst Olympia-Winter

Am 27. März fuhr Andreja Slokar (28) zum Abschluss der letzten Skisaison im Slalom von Sun Valley auf Platz 3 – es war ihr erster Podestplatz seit einer schweren Knieverletzung im Oktober 2022. Die Freude war riesig. Doch jetzt der neuerliche Rückschlag: Slokar reisst sich im Training am Donnerstag, etwas mehr als eine Woche vor dem ersten Slalom der Saison, erneut das Kreuzband. Die Slowenin wurde bereits operiert, doch der Olympia-Winter ist für sie vorbei.

«Das schmerzt. Ich bin traurig, euch meine Kreuzbandverletzung vom Donnerstag mitteilen zu müssen. Ich hatte eine tolle Zeit und will einfach wieder diesen Moment erleben. Also machen wir dieses Comeback-Zeug nochmals, oder?», meldet sich Slokar am Samstagmorgen auf Instagram zu ihrer Verletzung – bereits bemüht, positiv in die Zukunft zu blicken.