vor 7 Minuten

Ex-Ski-Hoffnung schwelgt im Baby-Glück

Vor 13 Jahren hat Magdalena Fjällström (30) den grössten Erfolg ihrer Ski-Karriere gefeiert. Bei den Olympischen Jugendspielen gewann die Schwedin Gold in der Super-Kombi. Nun freut sie sich über ihr grösstes privates Glück. «Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Baby Boy», verkündet sie auf Instagram ihre Schwangerschaft. Fjällström und ihr Partner Thomas Näsman werden Eltern eines Sohnes.

Mit ihren Erfolgen bei den Junioren – sie wurde 2013 auch noch Slalom-Weltmeisterin – galt sie als grosse Zukunftshoffnung. Doch im Weltcup konnte sie sich nie richtig durchsetzen. Verletzungen bremsten sie immer wieder aus. Mit 27 Jahren erklärte Fjällström ihren Rücktritt. Und ging mit lauten Tönen. ​An wen sie ihre Kritik richtete und wieso, erfährst du hier.​