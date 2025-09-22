Ex-Ski-Hoffnung schwelgt im Baby-Glück
Vor 13 Jahren hat Magdalena Fjällström (30) den grössten Erfolg ihrer Ski-Karriere gefeiert. Bei den Olympischen Jugendspielen gewann die Schwedin Gold in der Super-Kombi. Nun freut sie sich über ihr grösstes privates Glück. «Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Baby Boy», verkündet sie auf Instagram ihre Schwangerschaft. Fjällström und ihr Partner Thomas Näsman werden Eltern eines Sohnes.
Mit ihren Erfolgen bei den Junioren – sie wurde 2013 auch noch Slalom-Weltmeisterin – galt sie als grosse Zukunftshoffnung. Doch im Weltcup konnte sie sich nie richtig durchsetzen. Verletzungen bremsten sie immer wieder aus. Mit 27 Jahren erklärte Fjällström ihren Rücktritt. Und ging mit lauten Tönen. An wen sie ihre Kritik richtete und wieso, erfährst du hier.
Schmidhalter folgt auf Lehmann als Präsident der WM 2027
An der Spitze des Organisationskomitees der alpinen Ski-WM 2027 in Crans-Montana VS kommt es zu einem Wechsel. Claude-Alain Schmidhalter tritt als Präsident die Nachfolge von Urs Lehmann an.
Schmidhalter ist mit dem Wintersport bestens vertraut. Seit neun Jahren fungiert er als Vizepräsident von Swiss-Ski. Innerhalb des Vorstands des WM-Organisationskomitees ist der Walliser seit der erfolgreichen Kandidatur Crans-Montanas Vertreter des nationalen Verbandes.
Im Zuge von Schmidhalters Rochade ins Präsidentenamt nimmt Raphaëlle Favre Schnyder als Vertreterin von Swiss-Ski Einsitz im acht Personen umfassenden WM-Vorstand. Sie ist seit vergangenem Jahr Präsidiumsmitglied des Dachverbandes des Schweizer Schneesports.
Der bisherige OK-Präsident Urs Lehmann schied aufgrund seines Wechsels als CEO zum Internationalen Ski- und Snowboard-Verband FIS aus dem WM-Vorstand aus.
Zwei Speed-Asse im Verletzungspech
Doppeltes Verletzungspech im französischen Speed-Team. Zu Beginn des Trainingslagers in Chile erwischt es Nils Allègre (31). Er verletzt sich an der Wade und tritt umgehend die Heimreise an. «Nicht gerade der Start, den ich mir erhofft hatte», schreibt er auf Instagram. Und fügt an: «Nur ein Rückschlag – ich hoffe, in ein paar Wochen wieder auf den Ski zu stehen.»
Und nun muss auch Florian Loriot (26) das Trainingslager vorzeitig abbrechen. Bei einem Sturz bricht er sich mehrere Rippen und zieht sich Schnittwunden im Gesicht zu. «Zurück nach Hause, um mich nach einem Sturz im Abfahrtstraining etwas auszuruhen», schreibt der Franzose, der letzte Saison mit Platz 9 im Super-G von Bormio (It) sein bestes Weltcup-Resultat herausgefahren hat, auf Social Media.
Baby-Freuden bei Slalom-Olympiasieger
Mitte März 2024 hat Giuliano Razzoli (40) nach 155 Weltcup-Slaloms (2 Siege, total 11 Podestplätze) seine Ski-Karriere beendet. Langweilig wurde es ihm danach nicht, denn schon kurze Zeit später ist der Italiener erstmals Vater geworden.
Nun erhält Familie Razzoli erneut Zuwachs. Wie der Slalom-Olympiasieger von 2010 auf Instagram verkündet, ist seine Frau Elisazum zweiten Mal schwanger. Das ist auf dem Familienfoto unschwer zu erkennen. Oder wie Razzoli schreibt: «Es gibt nicht viel zu sagen, dieser wunderschöne Bauch ist wirklich gut zu sehen.» Wann der kleine Emanuele grosser Bruder wird, lässt er hingegen offen.
277 Tage nach Kreuzbandriss fährt Hirscher wieder Ski
Vor 277 Tagen endete das Comeback von Marcel Hirscher (36) abrupt. Nach zwei Rennen unter holländischer Flagge riss sich der Technikspezialist Im Training das Kreuzband. Reha statt Rennen hiess danach die Realität. Nun ist Hirscher zurück auf dem Schnee.
In einer Skihalle im holländischen Zoemeer zieht er erste Kurven. «Man kann sich gar nicht vorstellen, wie krass dieser Moment ist und der ganze Körper darauf reagiert», schildert er seine ersten Eindrücke in einem Video. Nach der harten, aber lehrreichen Reha beschäftigt Hirscher vor allem eines: «Die grosse Frage lautet: Wie viel Risiko bin ich noch bereit zu gehen?» Die Antwort gibts bisher noch nicht. Wichtig ist für Hirscher vor allem, dass sein Knie «keine Reaktion» gezeigt habe. Denn er weiss: «Bis zu dem Skifahren, das ich gewohnt bin, ist es noch ein langer Weg.»
Österreichs Ski-Traumpaar feiert romantische Hochzeit
In den vergangenen Jahren hat Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier (31) auf den Skipisten dieser Welt Gas gegeben. Nun tut sie das auch im Privatleben. Kurz nach ihrem Rücktritt und der Verkündung, dass sie und Speed-Spezialist Christian Walder (34) kommendes Jahr Eltern werden, haben die beiden Ja zueinander gesagt.
Am Mittwoch haben Venier und Walder – umgeben von ihren Liebsten – auf der Stöttlalm bei Innsbruck geheiratet. «Zwei Seelen, ein Herz. Für immer dein», schreibt sie zu Hochzeitsfotos, die sie auf Instagram postet. Zahlreiche ehemalige Teamkolleginnen sind unter den Hochzeitsgästen.
Welche das sind und mehr zur besonderen Liebesgeschichte von Venier und Walder erfährst du hier.
Ex-Ski-Star freut sich über «doppeltes Chaos»
Seit viereinhalb Jahren ist Hannes Reichelt (45) Ski-Rentner. Langweilig wird dem ehemaligen österreichischen Speed-Star aber definitiv nicht. Seine Familie hält ihn auf Trab, wie er nun auf Social Media verrät. «Unser kleines Abenteuer wächst weiter», schreibt Reichelt unter einem Foto auf Instagram.
«Wir haben vor kurzem Familienzuwachs bekommen!» Er und seine Frau Larissa, die er 2016 heiratete, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Reichelt ist jetzt «stolzer Papa von zwei Jungs», oder wie er es umschreibt: «Doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe.»
Wie ihm sein älterer Sohn schon nacheifert und wer zu den ersten Gratulanten zählt, erfährst du hier.
Gut-Behrami sorgt für Begeisterung bei Kindern
Lara Gut-Behrami (34) ist ein grosses Vorbild für viele Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Und 220 von ihnen haben die Tessinerin nun hautnah erleben dürfen. Bei der Swiss-Ski Summer Challenge in Thun war die zweifache Gesamtweltcupsiegerin zugegen und feuerte die jungen Athletinnen und Athleten bei den verschiedenen Parcours an, verteilte Autogramme – und sorgte für leuchtende Augen. Bei einer Challenge packte Gut-Behrami sogar selbst mit an.
Nicht nur den Kindern, auch ihr habe der Tag sehr viel Spass bereitet, erklärt der Ski-Superstar in einem Statement von Swiss-Ski: «Solche Anlässe sind extrem wichtig für Kinder. Anstelle zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, kommen sie raus und bewegen sich polysportiv. Das bringt ihnen in jeder Hinsicht etwas – auch wenn sie nie Weltmeister oder Weltmeisterin werden. Und wer weiss, vielleicht ja doch.»
Neben Gut-Behrami waren auch der Skirennfahrer Lenz Hächler (22), der sich in der Sommerpause zuerst bei einem Mountainbike-Sturz und dann beim Spikeball verletzt hat und deshalb das Trainingslager in Südamerika verpasst, und die Snowboard-Freestylerin Isabelle Lötscher (21) dabei und motivierten die Jugendlichen bei diversen Wettkämpfen.
Ski-Norweger erklärt überraschend seinen Rücktritt
«Das hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht – obwohl ich noch Benzin im Tank hätte.» Mit diesen Worten verkündet Rasmus Windingstad das Ende seiner Karriere. Mit 31 Jahren zieht der Norweger einen Schlussstrich. Und das, nachdem Skirennen 22 Jahre lang «der wichtigste Teil meines Lebens» waren und «das Einzige, was für mich zählte».
Windingstad bestritt insgesamt 108 Weltcuprennen. Er feierte einen Sieg im Parallel-Riesenslalom (2019) und fuhr zweimal aufs Riesen-Podest – beide Male stand er gemeinsam mit Marco Odermatt (27) auf diesem. 2019 wurde Windingstad vor dem Schweizer Zweiter und 2023 hinter ihm Dritter. Daneben nahm er an vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022 teil. «Das sind Dinge, auf welche die meisten Menschen stolz wären, auch mein 12-jähriges Ich», so der Norweger. «Ich durfte vor wahrscheinlich Millionen von Zuschauern Rennen fahren. Und das haut mich immer noch um.»
Wie es für ihn weitergeht, lässt Windingstad offen. Ein ehemaliger Teamkollege hätte da aber schon einen Vorschlag. «Lass uns zusammen ein paar Rennen im Fernsehen schauen», schlägt Aksel Lund Svindal (42) in den Kommentaren vor. Eine Antwort darauf hat er bisher nicht bekommen.
Ex-Ski-Star Mohwinckel im Baby-Glück
Im September des letzten Jahres hat Ex-Ski-Ass Ragnhild Mowinckel (32) ihren langjährigen Partner Mathias Tangenes geheiratet, nun hat die Norwegerin erneut grossen Grund zur Freude. Die zweifache Olympiamedaillen-Gewinnerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Was Mohwinckel dazu sagt und welche Stars zum Nachwuchs gratulieren, erfährst du hier.
Vonn trauert um Ex-Coach und Tiroler Ski-Pionier
Der Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Zu den Trauernden gehört auch Speedqueen Lindsey Vonn (40). «Erich war mehr als mein Trainer. Er war mehr als der Skilehrer meines Vaters. Erich war meine Familie», schreibt Lindsey Vonn in einem Statement auf Instagram.
Sailer verdiente sich in den USA die Aufnahme in die Ski-Hall-of-Fame. Nachdem er in die Staaten ausgewandert war, leitete er dort Trainingslager für vielversprechende Skitalente – in einem solchen Camp in Minnesota machte auch Lindsey Vonn ihre ersten Schwünge.
«Mein Vater hat ihn 62 Jahre gekannt und er war seit meiner Geburt Teil meines Lebens. Ohne Zweifel wäre ich ohne ihn nicht die Person oder Skifahrerin, die ich heute bin», würdigt Vonn seinen Einfluss auf ihre Karriere. Was sie zur letzten Begegnung mit ihrem Ex-Trainer erzählt, erfährst du hier.