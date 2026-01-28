Meillard vorne dabei – Schlussteil wirft Nef weit zurück

Inzwischen wirkt es zäh für die Athleten, kaum noch jemand schafft es mit weniger als einer Sekunde Rückstand ins Ziel. Auch Michael Matt schüttelt unten enttäuscht den Kopf und winkt ab. Er ist sichtlich unzufrieden mit seiner Fahrt, nachdem er immer wieder den Schwerpunkt verloren hatte und nie richtig reinkam.
Geht aktuell einfach nicht mehr? Auch Alex Vinatzer hat bereits im oberen Abschnitt grosse Schwierigkeiten, kommt mehrfach ins Rutschen und findet keinen sauberen Rhythmus. Der Rückstand wächst kontinuierlich an und baut sich bis in den Zielraum weiter auf. 1,99 Sekunden Rückstand bedeuten Platz 14.
Marco Schwarz legt als nächster Österreicher los. Während es für ihn in den anderen Disziplinen in dieser Saison richtig gut läuft, ist im Slalom noch deutlich Luft nach oben. Er findet nie so wirklich in den Rhythmus, wirkt häufig zu spät dran und verliert Tor um Tor an Zeit. Am Ende bleibt ihm nur eine Zeit mit fast drei Sekunden Rückstand.
Für Steven Amiez ist früh klar, dass er heute nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen kann. Er fährt sehr rund, hat vor allem in den Linkschwüngen immer wieder Probleme und insgesamt fehlt es spürbar an Angriffslust. So sammelt sich über den Lauf hinweg Rückstand an und mit einer enttäuschenden Zeit kommt Amiez schliesslich unten ins Ziel.
Armand Marchant jubelt in die Zuschauerränge und lässt sich nach einer gelungenen Fahrt feiern. Mit 0,83 Sekunden Rückstand zeigt er eine solide Fahrt und hält sich alle Chancen für das Finale offen.
Zweimal hat Linus Strasser auf der Planai bereits gewonnen. Kann er heute das nächste Topergebnis mitnehmen? Oben setzt der Deutsche zunächst ein Ausrufezeichen und fährt zur neuen Bestzeit. Dann aber ein Fehler und der Vorsprung ist schlagartig dahin. Die Frage ist, ob Strasser seine Angriffslust wiederfindet. Leider nicht. Er verliert den Rhythmus, findet nicht mehr richtig in den Lauf und gerät im unteren Teil zunehmend ins Rutschen. Im Zielbereich kommt es schliesslich zum Sturz mit, nachdem er auf dem Innenski ausrutscht.
Noch hat es niemand geschafft, McGrath und Kristoffersen ganz vorne ernsthaft unter Druck zu setzen und mit jeder weiteren Startnummer wird dieses Unterfangen schwieriger. Auch bei Tanguy Nef aus der Schweiz geht die Lücke im zweiten Teil deutlich auf. Er verliert dort spürbar an Zeit und ordnet sich im Ziel auf Rang zehn ein.
Kann der nächste Österreicher dafür sorgen, dass die Stimmung auch nach der Zieldurchfahrt hoch bleibt? Die ersten Tore fährt er richtig stark, ist eng an der Linie und bleibt dicht dran am derzeit Führenden. Im Steilhang wird es dann aber auch für ihn schwierig. Dort verliert er den Rhythmus, der Rückstand hält sich zunächst noch in Grenzen, doch im weiteren Verlauf reisst die Lücke deutlich auf. Im Ziel steht auch für ihn ein Rückstand von mehr als einer Sekunde.
Eduard Hallberg hat sich im norwegischen Team enorm entwickelt. Gestern im Riesenslalom gab es nichts für ihn zu holen, heute geht es besser und auch er bringt sich mit einer soliden Fahrt in Position für das Finale. Bisher sind die Abstände eng und acht Athleten liegen innerhalb einer Sekunde.
Es wird laut im Hexenkessel, denn Manuel Feller ist der erste Österreicher, der sich heute in den Hang stürzt. Schon im oberen Abschnitt hat Feller vergleichsweise viel Rückstand. Im Steilhang geht die Lücke weiter auf, die Schwünge sind sehr lang gesetzt und der Österreicher findet keinen Zugriff auf die Linie. Am Ende spielt Feller keine Rolle im Kampf um die vorderen Plätze. 1,68 Sekunden Rückstand bedeuten zunächst den letzten Rang.