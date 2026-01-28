Meillard vorne dabei – Schlussteil wirft Nef weit zurück

Fabio Gstrein (AUT)

Kann der nächste Österreicher dafür sorgen, dass die Stimmung auch nach der Zieldurchfahrt hoch bleibt? Die ersten Tore fährt er richtig stark, ist eng an der Linie und bleibt dicht dran am derzeit Führenden. Im Steilhang wird es dann aber auch für ihn schwierig. Dort verliert er den Rhythmus, der Rückstand hält sich zunächst noch in Grenzen, doch im weiteren Verlauf reisst die Lücke deutlich auf. Im Ziel steht auch für ihn ein Rückstand von mehr als einer Sekunde.