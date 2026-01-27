Odermatt schliesst die Top-Gruppe ab – Caviezel mit Comeback

Die bereits erwähnten Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz starten in der Topgruppe der ersten sieben. Dahinter kommt Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser (Startnummer 16) in der olympischen Saison noch nicht richtig in Fahrt. Patrick Feuerstein (18) war immerhin zweimal unter den besten zehn platziert und legt für seinen Cousin Lukas Feuerstein (28) vor. Joshua Sturm (35) kommt almählich immer besser ins Fahren und Manuel Feller (49), der nach schwachen Ergebnissen in der Startliste weite nach hinten gerutscht ist, kann mit dem Schwung aus dem Slalom-Sieg in Kitzbühel heute wieder befreit auffahren.
Fabian Gratz (Startnummer 19) fährt die bisher beste Saison seiner Karriere und stand zuletzt zweimal hintereinander unter den besten Zehn. Der 28-Jährige steigerte sich in diesem Winter von Rennen zu Rennen und wird dafür auch mit seiner ersten Olympia-Teilnahme belohnt. Nach Cortina geht es ebenfalls für Anton Grammel (24), der noch auf sein erstes Top-Ten-Ergebnis in diesem Winter wartet und heute die nächste Chance bekommt. Bei Jonas Stockinger (29) schwankten die Ergebnisse in dieser Saison sehr stark, weshalb es für Olympia nicht gereicht hat.
Der letzte Riesenslalom ist zwei Wochen her und fand in Adelboden statt. Vor heimischem Publikum lieferte Marco Odermatt (Startnummer 7) mal wieder eine Show ab und feierte am legendären Chuenisbärgli seinen fünften Sieg in Folge. Davor stand der schweizer-Superstar aber zweimal hintereinander nicht ganz oben auf dem Treppchen und konnte von Loic Meillard (4) in Val d'isere und von Marco Schwarz (5) in Alta Baddia bezwungen werden. Seine dichtesten Verfolger im Disziplinen-Weltcup Stefan Brennsteiner (2), Henrik Kristoffersen (1) und Lucas Pinheiro Braathen (3) sollte man heute aber ebenfalls beachten.
Bevor in knapp zweieinhalb Wochen der Riesenslalom bei den Olympischen Spielen in Cortina d'ampezzo stattfindet, gibt es heute für die Technik-Spezialisten die Generalprobe beim prestigeträchtigen Nacht-Riesenslalom in Schladming. Ab 17:45 Uhr stürzen sich die Athleten die berüchtigte Planai herunter.
Marco Odermatt ist unser heissestes Eisen im Kampf um den Sieg. Wobei Schladming für ihn bisher eine Hassliebe ist. Bei seinen beiden bisherigen Teilnahmen hat er zwar einmal gewonnen und ist einmal Dritter geworden – zur Halbzeit war er aber nur Elfter und Zwölfter. Ob ihm heute schon im ersten Lauf eine gute Fahrt gelingt? Mit der Nummer 7 schliesst er die Top-Gruppe ab. Noch vor ihm startet Loïc Meillard (Nummer 4). Insgesamt schickt Swiss-Ski sieben Athleten an den Start. Besonders erfreulich: 13 Monate nach seiner schlimmen Knieverletzung gibt Gino Caviezel sein Comeback.
4 Loïc Meillard
7 Marco Odermatt
10 Thomas Tumler
12 Luca Aerni
26 Gino Caviezel
55 Fadri Janutin
56 Sandro Zurbrügg
Bei den Männern steht die Olympia-Hauptprobe im Riesenslalom auf dem Programm. Wer ist unter Flutlicht am schnellsten? Der 1. Lauf in Schladming beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 20.45 Uhr.