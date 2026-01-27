Odermatt schliesst die Top-Gruppe ab – Caviezel mit Comeback

Die Schweizer

Marco Odermatt ist unser heissestes Eisen im Kampf um den Sieg. Wobei Schladming für ihn bisher eine Hassliebe ist. Bei seinen beiden bisherigen Teilnahmen hat er zwar einmal gewonnen und ist einmal Dritter geworden – zur Halbzeit war er aber nur Elfter und Zwölfter. Ob ihm heute schon im ersten Lauf eine gute Fahrt gelingt? Mit der Nummer 7 schliesst er die Top-Gruppe ab. Noch vor ihm startet Loïc Meillard (Nummer 4). Insgesamt schickt Swiss-Ski sieben Athleten an den Start. Besonders erfreulich: 13 Monate nach seiner schlimmen Knieverletzung gibt Gino Caviezel sein Comeback.

4 Loïc Meillard

7 Marco Odermatt

10 Thomas Tumler

12 Luca Aerni

26 Gino Caviezel

55 Fadri Janutin

56 Sandro Zurbrügg