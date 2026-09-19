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Nach Wildcard-Gerüchten
Hirscher trainiert wieder auf Schnee

Marcel Hirscher trainiert nach acht Monaten wieder auf Skiern. Der 37-jährige Österreicher legt seine ersten Pistenkilometer in der Ski-Halle von Zoetermeer (Niederlande) zurück.
Publiziert: 07:06 Uhr
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