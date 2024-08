Arnaud Boisset im Unglück: Der 26-jährige Schweizer stürzte im Training und verletzte sich dabei am rechten Knie.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Arnaud Boisset muss «ein paar Wochen» pausieren, wie Swiss-Ski am Dienstag bekannt gibt. Vergangene Woche stürzte der Speed-Spezialist beim Training in Saas Fee und erlitt dabei eine Tibiaplateaufraktur am rechten Knie, eine Operation ist allerdings nicht notwendig.

Der 26-Jährige stieg nach der letzten Saison direkt vom B-Team in die Nationalmannschaft auf. Er schaffte vergangenen Winter vier Mal den Sprung in die Top 10 bei einem Weltcup-Rennen.

Das Highlight: Der dritte Platz beim Super-G Mitte März im österreichischen Saalbach. Damals sorgten Stefan Rogentin (1.), Loïc Meillard (2.) und Boisset (3.) für einen Schweizer Dreifach-Triumph.