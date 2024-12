Nach Rang 2 in der Abfahrt Odermatt fährt in Beaver Creek zu erstem Saisonsieg

Im Super G in Beaver Creek fährt Marco Odermatt zu seinem 38. Weltcupsieg. Nach Rang 2 in der Abfahrt, hinter Landsmann Justin Murisier, lässt er im schwierigen Super G in den USA alle hinter sich.