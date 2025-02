Zehn Jahre nach dem Rücktritt von Mauro Pini als Schweizer Ski-Cheftrainer erhebt Lara Gut-Behrami schwere Vorwürfe. Sie beschuldigt ihn, Zwietracht im Team gesät zu haben, was ihre Beziehungen zu anderen Athletinnen belastet habe.

1/7 Waren früher ein Herz und eine Seele: Mauro Pini (l.), Lara Gut-Behrami (damals noch: Lara Gut) und ihr Vater Pauli. Foto: TOV

Auf einen Blick Lara Gut-Behrami blickt auf frühere Spannungen im Schweizer Ski-Team zurück

Ehemaliger Cheftrainer Mauro Pini soll Athletinnen gegeneinander ausgespielt haben

Hans Flatscher übernahm 2012 den Job von Pini und glättete die Wogen

Wir schreiben den 22. März 2012. Nach einer Schlammschlacht innerhalb des Frauen-Teams hat Mauro Pini genug – der Schweizer Cheftrainer wirft den Bettel hin. Bereits zwei Jahre vorher hatte Lara Gut-Behrami, damals noch als Lara Gut aktiv, ihren ehemaligen Privattrainer attackiert. Sie hatte ihm die Fähigkeit abgesprochen, ein guter Cheftrainer zu sein. Gut-Behrami wurde vom Verband für zwei Rennen gesperrt.

Warum das fast 13 Jahre später noch von Bedeutung ist? Weil Gut-Behrami (33) am Dienstag im SRF-Studio in Saalbach (Ö) nach dem Gewinn von Team-Kombi-Silber mit Wendy Holdener (31) darauf zurückblickt. «Vor acht oder neun Jahren wären Wendy und ich sicher nicht zusammen an den Start gegangen», sagt sie.

Sie irrte sich in der Zeit. Dennoch kann man davon ausgehen, dass sie die letzten Jahre Pinis als Frauen-Chef meinte. Gut-Behrami: «Als Wendy ins Team kam, hat mein Trainer, unser Cheftrainer, alles versucht, um uns gegeneinander zu stellen. Darunter hat meine Beziehung mit vielen Athletinnen gelitten.»

Flatscher: «Habe nicht gross darüber nachgedacht»

Blick gibt Pini tags darauf die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge darzulegen. Der aktuelle Trainer des slowakischen Ski-Stars Petra Vlhova (29) reagiert aber nicht auf die Anfrage.

Darum die Frage an den Schweizer Alpin-Direktor Hans Flatscher: Was hält er von Gut-Behramis verbaler Attacke? «Ich habe nicht gross darüber nachgedacht», sagt er.

Wir erinnern uns: Flatscher übernahm 2012 den Job von Pini, nachdem er zuvor acht Jahre lang als Männer-Abfahrtstrainer gewirkt hatte. «Ich habe damals von Anfang an gesagt: Es interessiert mich nicht, was vorher war. Egal, ob es gut oder schlecht war. Entsprechend habe ich mich auch nicht eingemischt, sondern nach vorne geschaut.» Tatsächlich schaffte es Flatscher, die Wogen zu glätten. Er fand auch sofort einen guten Draht zu Gut-Behrami und deren Vater Pauli.