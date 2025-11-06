1/5
Lenz Hächler gönnt sich nach dem Saisonauftakt in Sölden noch ein paar freie Tage.
Foto: keystone-sda.ch
- Skitalent Lenz Hächler geniesst freie Tage nach Saisonauftakt in Sölden
- Hächler verbringt aktive Ferien am Strand
- 22-jähriger Skifahrer ist nicht der einzige, der während der Saison pausiert
Benjamin GwerderRedaktor Sport
Skitalent Lenz Hächler (22) gönnt sich nach dem Saisonauftakt in Sölden noch ein paar freie Tage. Dies zeigt er auf Instagram.
Auf den Fotos geniesst er die freie Zeit sichtlich. Doch nur am Strand liegen? Nicht bei Hächler! Der Furchtlose sucht auch in den Ferien seine Grenzen. Auf seinem Instagram-Account ist zu sehen, wie er mit einem Surfbrett unter dem Arm aus dem Meer läuft.
Hächler ist nicht der Einzige, der während der Saison Ferien macht
Mit seinem Spät-Herbst-Trip ist Hächler nicht allein. Auch Marco Odermatt gönnte sich kürzlich ebenfalls noch ein paar Tage Sonne in Griechenland, bevor der Winter wieder den Takt angibt.
