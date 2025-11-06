DE
Er liegt nicht am Strand herum
Ski-Talent Lenz Hächler in den Ferien nach dem Saisonauftakt

Ski-Talent Lenz Hächler gönnt sich nach dem Saisonstart in Sölden noch ein paar freie Tage in Spanien. Dabei liegt der Zuger aber nicht nur am Strand
Publiziert: 12:54 Uhr
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Anhören
Lenz Hächler gönnt sich nach dem Saisonauftakt in Sölden noch ein paar freie Tage.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Skitalent Lenz Hächler geniesst freie Tage nach Saisonauftakt in Sölden
  • Hächler verbringt aktive Ferien am Strand
  • 22-jähriger Skifahrer ist nicht der einzige, der während der Saison pausiert
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Skitalent Lenz Hächler (22) gönnt sich nach dem Saisonauftakt in Sölden noch ein paar freie Tage. Dies zeigt er auf Instagram.

Auf den Fotos geniesst er die freie Zeit sichtlich. Doch nur am Strand liegen? Nicht bei Hächler! Der Furchtlose sucht auch in den Ferien seine Grenzen. Auf seinem Instagram-Account ist zu sehen, wie er mit einem Surfbrett unter dem Arm aus dem Meer läuft.

Hächler ist nicht der Einzige, der während der Saison Ferien macht

Mit seinem Spät-Herbst-Trip ist Hächler nicht allein. Auch Marco Odermatt gönnte sich kürzlich ebenfalls noch ein paar Tage Sonne in Griechenland, bevor der Winter wieder den Takt angibt.

