Ski-Talent Lenz Hächler gönnt sich nach dem Saisonstart in Sölden noch ein paar freie Tage in Spanien. Dabei liegt der Zuger aber nicht nur am Strand

1/5 Lenz Hächler gönnt sich nach dem Saisonauftakt in Sölden noch ein paar freie Tage. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Skitalent Lenz Hächler geniesst freie Tage nach Saisonauftakt in Sölden

Hächler verbringt aktive Ferien am Strand

22-jähriger Skifahrer ist nicht der einzige, der während der Saison pausiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Skitalent Lenz Hächler (22) gönnt sich nach dem Saisonauftakt in Sölden noch ein paar freie Tage. Dies zeigt er auf Instagram.

Auf den Fotos geniesst er die freie Zeit sichtlich. Doch nur am Strand liegen? Nicht bei Hächler! Der Furchtlose sucht auch in den Ferien seine Grenzen. Auf seinem Instagram-Account ist zu sehen, wie er mit einem Surfbrett unter dem Arm aus dem Meer läuft.

Hächler ist nicht der Einzige, der während der Saison Ferien macht

Mit seinem Spät-Herbst-Trip ist Hächler nicht allein. Auch Marco Odermatt gönnte sich kürzlich ebenfalls noch ein paar Tage Sonne in Griechenland, bevor der Winter wieder den Takt angibt.