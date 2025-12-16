DE
Männer enttäuschen
Skicrosserin Smith beendet Podest-Durststrecke in Arosa

Schweizer Podestjubel in Arosa. Skicrosserin Fanny Smith fährt aufs Podest. Die Männer verpassen dieses hingegen deutlich.
Publiziert: vor 46 Minuten
Fanny Smith (r.) wird in Arosa Dritte.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Fanny Smith beendet die Schweizer Podest-Durststrecke am Skicross-Weltcup in Arosa. Erstmals seit vier Jahren (2021 wurde Smith Zweite) gibts zu Hause wieder einen Podestplatz. Die 33-jährige Romande wird im nächtlichen Sprintrennen Dritte – drei respektive vier Plätze vor Talina Gantenbein und Sixtine Cousin. 

Die Schweizer Männer kommen im ersten Heim-Weltcup der Saison nicht auf Touren. Ryan Regez, Alex Fiva und Gil Martin scheitern als letzte bereits in den Achtelfinals.

Die Siege gehen an die wieder erstarkte schwedische Dominatorin Sandra Näslund und den kanadischen Vorjahressieger Reece Howden.

