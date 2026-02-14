DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Challenge League: Highlights Lausanne-Ouchy – Aarau (4:2)
Lausanne-Ouchy – Aarau 4:2
Petit-Notbremse raubt Aarau letzte Hoffnung auf Punkte
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Stade Lausanne-Ouchy – FC Aarau (4:2).
Publiziert: vor 4 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 25. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:59
Lausanne-Ouchy – Aarau 4:2
Petit-Notbremse raubt Aarau letzte Hoffnung auf Punkte
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
FC Aarau
Stade-Lausanne-Ouchy
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen