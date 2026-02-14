DE
FR
Abonnieren

Lausanne-Ouchy – Aarau 4:2
Petit-Notbremse raubt Aarau letzte Hoffnung auf Punkte

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Stade Lausanne-Ouchy – FC Aarau (4:2).
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 25. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
FC Aarau
FC Aarau
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen