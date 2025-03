Schweizerinnen wollen Wiedergutmachung

Am Freitag haben die Schweizerinnen eine Abfahrts-Schlappe kassiert. Erstmals in diesem Winter hat sich keine von ihnen in den Top 10 klassiert. Nutzen sie die zweite Chance und schlagen zurück? Erneut ist Lara Gut-Behrami die erste Swiss-Ski-Athletin, die sich aus dem Starthäuschen katapultieren wird. Sie trägt die Nummer 11. Unmittelbar nach ihr ist die Reihe an Corinne Suter. Vor dem Schweizer Duo starten Vortagessiegerin Cornelia Hütter (Nummer 8) und die Italienerinnen Federica Brignone (Nummer 9) und Sofia Goggia (Nummer 10).

Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athletinnen ins Rennen. Das sind die Nummern der weiteren Schweizerinnen: 22 Delia Durrer, 23 Priska Ming-Nufer, 26 Malorie Blanc, 27 Michelle Gisin, 30 Joana Hählen, 41 Janine Schmitt, 47 Livia Rossi.