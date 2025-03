Zweites Frauenrennen an der Junioren-WM, zweite Goldmedaille für die Schweiz. Jasmin Mathis gewinnt den Super-G. Weitere Medaillen können am Samstag noch folgen.

1/2 Jasmin Mathis kann nach ihrem WM-Rennen im Super-G strahlen. Foto: zVg / Swiss-Ski

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Freitag konnten an der Junioren-Weltmeisterschaft in Tarvisio (It) der Super-G und die Team-Kombi der Frauen wegen heftigen Schneefalls nicht durchgeführt werden. Damit der Medaillensatz trotzdem vergeben werden kann, passen die Organisatoren das Programm an. Und machen den Samstag zum Super-Samstag. Sowohl die Frauen als auch die Männer bestreiten Super-G und Team-Kombi.

Den Anfang machen die Frauen. Gesucht wird die Nachfolgerin von Malorie Blanc. Gefunden wird sie wieder in der Schweiz. Jasmin Mathis schreibt das nächste Kapitel ihres persönlichen WM-Märchens. Nur weil Teamkollegin Janine Mächler wegen Rückenproblemen auf eine Teilnahme an den Titelkämpfen verzichten musste, ist sie ins Schweizer Kader gerückt. Und holt schon die zweite Medaille. Nachdem sie in der Abfahrt Gold noch um eine Hundertstelsekunde verpasst hatte, ist sie dieses Mal nicht zu schlagen.

Sie krönt sich zur Junioren-Weltmeisterin im Super-G. Hinter ihr komplettieren die Österreicherin Leonie Zegg (+0,27) und die Italienerin Sara Thaler (+0,29) das Podest. Zwischenzeitlich dürfen die Schweizerinnen gar von einem Doppelsieg träumen. Doch Stefanie Grob (+0,53) kann Platz 2 nicht behaupten. Ihre Zeit wird von drei Konkurrentinnen unterboten, die Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt wird am Ende Fünfte. Mit Sina Fausch als Zehnte fährt eine weitere Schweizerin in die Top 10.

Da anschliessend auch noch die Männer den Super-G fahren und bei beiden Geschlechtern am Nachmittag der Slalom für die Team-Kombi auf dem Programm steht, können an diesem Samstag noch weitere Schweizer Medaillen folgen.