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Kurz nach dem Start
Monney rutscht aus und scheidet aus

Alexis Monney verpasst an der SM die vorderen Plätze und scheidet aus. Kurz nach dem Start rutscht er aus und scheidet aus.
Publiziert: vor 59 Minuten
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