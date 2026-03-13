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Junioren-WM
Schweizer Giuliano Fux verpasst knapp das Riesen-Podest

Giuliano Fux begeistert bei der Junioren-WM mit einer Bestzeit im zweiten Lauf, doch das Podest bleibt aus.
Publiziert: 15:34 Uhr
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