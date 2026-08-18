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In Odermatts Heimat
Ski-Star Dominik Paris rockt Bühne mit Metal-Band

Der Südtiroler Ski-Star Dominik Paris rockt mit seiner Metal-Band «Raise of Voltage» die «Teffly-Rally» in Ennetmoos NW.
Publiziert: vor 42 Minuten
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