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Ski: Ski-Star Dominik Paris vom Abfahrer zum Rockstar
In Odermatts Heimat
Ski-Star Dominik Paris rockt Bühne mit Metal-Band
Der Südtiroler Ski-Star Dominik Paris rockt mit seiner Metal-Band «Raise of Voltage» die «Teffly-Rally» in Ennetmoos NW.
Publiziert: vor 42 Minuten
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