Auf einen Blick Lara Gut-Behrami zufrieden trotz fehlender Medaillen bei Ski-WM in Saalbach

Kritisiert Journalisten für übermässige Betonung von Enttäuschungen bei Medaillenverlust

Chance auf vier Kristallkugeln, 70 Punkte Rückstand im Gesamtweltcup

Nein, die letzte WM ihrer Karriere war nicht so, wie sie sich Lara Gut-Behrami (33) vorgestellt hatte. Im Super-G von Saalbach fuhr sie zu rund – Rang 8. In der Abfahrt schied sie ohne Chance auf eine Medaille aus. Die flache Ulli-Maier-Strecke, mit vielen Bodenwellen gespickt, war überhaupt nicht nach ihrem Gusto.

Es folgte Silber in der Team-Kombi, das vor allem dank Wendy Holdeners (31) Traum-Slalom möglich wurde. Und schliesslich folgte Platz 5 im Riesenslalom mit 2,68 Sekunden Rückstand auf Weltmeisterin Federica Brignone (34).

Frust pur? Von wegen. Gut-Behrami wirkte in Saalbach aufgeräumt und fand, erstmals in einem Team eine WM-Medaille zu gewinnen, sei «einfach genial». Vor allem aber kritisierte sie die ihrer Meinung nach zu oft von «Enttäuschung» sprechenden Journalisten, wenn am Ende eines Rennens kein Edelmetall herausspringt.

«Ich bin zufrieden – auch ohne Medaille»

«Ich würde nie sagen, ein Athlet hatte eine enttäuschende Karriere, weil er nie eine Medaille gewann», meinte sie. Und ergänzte: «Ich denke am Start nicht: Ich will gewinnen. Sondern ich will es gut machen. Ich bin zufrieden, obwohl ich im Riesenslalom keine Medaille gewonnen habe.»

Gut-Behrami denkt nicht ans Gewinnen? Manch einer wird ob dieser Aussage staunen – sind doch Champions wie sie oft genau davon getrieben. Sicher ist: In den kommenden Wochen gibt es im Weltcup für sie einiges zu holen. Dass dann nicht mehr nur die Top 3 eines Rennes zählen, ist für sie «eine Erleichterung», wie sie betont. «Dann ist das Wort Enttäuschung fehl am Platz», sagt sie.

Der Druck der WM ist weg

Gut-Behrami hat noch die Chance auf vier Kristallkugeln. Die Wichtigste? Jene im Gesamtweltcup. Da liegt Federica Brignone (Platz 1) 70 Punkte vorne. Alles liegt noch drin. Die zwei Riesenslaloms von Sestriere (It) sind wichtig, werden aber noch keine Entscheidung bringen. Um den Riesenslalom-Weltcup zu gewinnen, braucht Gut-Behrami (Rang 8) allerdings ein kleines Wunder, Alice Robinson (23, Neus) liegt 131 Punkte vor ihr. Auch in der Abfahrt ist ihr Rückstand von 114 Punkten auf die Spitze (Brignone) happig.



Die grösste Möglichkeit auf eine Kugel besitzt Gut-Behrami im Super-G. Da hat sie 75 Punkte Vorsprung auf Brignone, noch drei Rennen stehen an. Die Tessinerin sagt: «Ich kann noch so viel erreichen und holen im Weltcup – und ich fahre auch gut. Ich freue mich, dass der Druck der WM weg ist.»