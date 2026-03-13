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Ski
Ski: Hintermann verkündet Karriereende im SRF-Interview
Hintermann verkündet Rücktritt
«Bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»
Niels Hintermann hat genug vom Skisport. Das verkündet er im SRF-Interview nach der Abfahrt in Courchevel.
Publiziert: vor 5 Minuten
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