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Hächler erleichtert nach Titel
«War ratlos, weshalb es im Riesen nicht klappte»

Im Blick-Interview spricht Lenz Hächler über den SM-Titel im Riesenslalom und worauf er sich jetzt nach der Saison besonders freut.
Publiziert: 12:56 Uhr
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