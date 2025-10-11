DE
FR
Abonnieren

Glück im Unglück für Bündner
Livio Simonet stürzt im Training auf der Diavolezza heftig

Heftiger Trainingsunfall von Livio Simonet im Bündnerland! Glücklicherweise bleibt der 27-Jährige, bis auf wenige Prellungen, unverletzt.
Publiziert: 20:12 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen