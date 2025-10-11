DE
Ski: Livio Simonet stürzt im Training auf der Diavolezza heftig
Glück im Unglück für Bündner
Livio Simonet stürzt im Training auf der Diavolezza heftig
Heftiger Trainingsunfall von Livio Simonet im Bündnerland! Glücklicherweise bleibt der 27-Jährige, bis auf wenige Prellungen, unverletzt.
Publiziert: 20:12 Uhr
