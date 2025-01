1/4 «Ein gebrochenes Herz, ein gebrochenes Bein, zwei Operationen und zwei Wochen Krankenhausaufenthalt später bin ich nun endlich wieder daheim», schreibt Lisa Grill auf Instagram. Foto: Insatagram @ lisa_grill_

Auf einen Blick Zwei österreichische Skifahrerinnen gaben am Montag bekannt, die Saison verletzungsbedingt beenden zu müssen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

«Ein gebrochenes Herz, ein gebrochenes Bein, zwei Operationen und zwei Wochen Krankenhausaufenthalt später bin ich nun endlich wieder daheim», schreibt die Österreicherin Lisa Grill (24) am Montag auf Instagram. Die Allrounderin hat sich kurz vor Jahresende beim freien Skifahren das Bein gebrochen. Die Saison ist für sie gelaufen.

Das Verletzungspech verfolgt die Salzburgerin. Schon im Februar 2021 erlitt sie einen Schien- und Wadenbeinbruch, der sie rund zweieinhalb Jahre ausser Gefecht setzte. «Ich hätte mir nie gedacht, dass so etwas wieder passieren wird. Und, ehrlich gesagt, weiss ich auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll», hadert sie.

Im Super-G von St. Moritz kurz vor Weihnachten stand sie zum siebten und vorerst letzten Mal im Weltcup am Start (28.). Grill gewann in ihrer Karriere vier Abfahrten und zwei Super-G im Europacup.

Auch für eine Teamkollegin ist die Saison zu Ende

Ebenfalls keine Rennen mehr absolvieren wird in dieser Saison ihre Landsfrau Vanessa Nussbaumer. Ihr Schien- und Wadenbeinbruch, den sie sich im Training zuzog, liegt zwar schon ein Jahr zurück. Die Folgen sind aber immer noch spürbar. «Ich habe immer noch starke Schmerzen, wenn ich Ski fahre, deshalb habe ich entschieden, die Nägel aus meinem Bein herausoperieren zu lassen», erklärt sie ebenfalls am Montag auf Instagram. «Es ist, was ist», schreibt sie und unterstreicht mit einem Emoji ihr gebrochenes Herz.

Auch die Vorarlbergerin stand in dieser Saison in St. Moritz im Einsatz – allerdings nur in zwei Abfahrtstrainings. Mehr liessen die Schmerzen nicht zu. Die grössten Erfolge der Speed-Fahrerin, die bisher neunmal im Weltcup an den Start ging, sind ein erster (Abfahrt) und ein dritter Platz (Super-G) im Europacup.