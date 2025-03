Franzose gibt Update Kehrt Sarrazin nie mehr in den Weltcup zurück?

Zwei Monate nach seinem heftigen Sturz in Bormio ist Cyprien Sarrazin auf dem Weg der Besserung. Ob der Franzose aber auch wieder in den Weltcup zurückkehren kann (oder will), weiss er nicht.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten