Lindsey Vonn hat in ihrem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Nun feiert die amerikanische Ex-Skirennfahrerin ihren 40. Geburtstag. Und bald ihr Comeback im Weltcup?

Happy Birthday, Lindsey Vonn. Foto: keystone-sda.ch 1/13

Kurz zusammengefasst Lindsey Vonn: Kämpferin trotz vieler Verletzungen und Rückschläge

Mit 40 Jahren und künstlichem Kniegelenk könnte sie ihr Comeback geben

Für Schlagzeilen sorgt auch immer wieder ihr Liebesleben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lindsey Vonn ist eine Kämpferin. Das hat die Amerikanerin während ihrer Ski-Karriere immer wieder bewiesen. 82 Weltcupsiege feierte sie, gewann viermal den Gesamtweltcup und 16 kleine Kristallkugeln, wurde Olympiasiegerin und zweimal Weltmeisterin, holte an Grossanlässen insgesamt elf Mal Edelmetall.

Erfolge, die beeindrucken. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele gesundheitliche Rückschläge Vonn verkraften musste. Gerissene Kreuzbänder, Frakturen im linken Knie, im rechten Arm und Knöchel, ein aufgeschlitzter Daumen sowie eine Gehirnerschütterung – das alles steht in ihrer Krankenakte. Die Folgen davon spürt sie auch nach ihrem Rücktritt im Februar 2019. Immer wieder muss sie sich Operationen unterziehen.

«Ich werde in meinem Leben nie wieder schmerzfrei sein», sagt Vonn Anfang Jahr gegenüber der «Sportbild». Und fügt an: «Ich habe für den Skisport viele Opfer gebracht. Aber ich bereue nichts!» Nun wird die einstige Speed-Queen heute Freitag, 18. Oktober, 40 Jahre alt. Und hat seit wenigen Monaten ein künstliches Kniegelenk. Der Eingriff wurde nötig, weil Vonn ihr Knie nicht mehr ganz strecken konnte. Die Folge: Hüft-, Rücken- und Nackenprobleme.

Spricht öffentlich über Depressionen

Wie gut sie mit dem neuen Gelenk klarkommt, beweist ein Video, das sie beim Skifahren zeigt. Sie plant, im Dezember bei den Weltcuprennen in Beaver Creek als Vorfahrerin zu starten. Falls dieser Test funktioniert, will Vonn auch wieder Rennen bestreiten. Das nächste Sensations-Comeback bahnt sich an.

Und Vonn sind die Schlagzeilen auf sicher. Diese dominierte sie nicht nur mit ihren Erfolgen und Verletzungen, sondern auch mit ihrem Leben abseits der Pisten. Etwa als sie öffentlich macht, dass sie unter Depressionen leidet. Diese begannen mit 19, als sich ihre Eltern scheiden liessen. Auch mit ihrem Liebesleben sorgt sie für Aufsehen. 2007 heiratete Lindsey Kildow ihre Jugendliebe Thomas Vonn (48) und setzt ihre Karriere unter neuem Namen fort. Ihr Mann gehörte fortan zu ihrem Betreuerteam. Die Ehe zerbrach 2011, der Nachname blieb.

Ihre Liebe zu Sport-Stars

Bis heute ist es Vonns längste Beziehung. Ihre Liebe zu Golf-Star Tiger Woods (48) zerbrach 2015 nach rund drei Jahren. Ebenso lang war NHL-Star P.K. Subban (35) der Mann an ihrer Seite, ehe sie 2020 die Verlobung mit ihm auflöste. Daneben gab es unter anderem Gerüchte um eine Liaison mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (39).

Seit 2021 ist Vonn mit dem spanischen Unternehmer und Schauspieler Diego Osorio liiert. Zuletzt besuchte das Paar die Olympischen Spiele in Paris. Vonn scheint im Leben angekommen zu sein. Oder wie sie auf Instagram schreibt: «Ich weiss nicht genau, was vor mir liegt, aber ich weiss, dass ich gesund, glücklich und dankbar bin.»