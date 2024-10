«Das nimmt ihm keiner ab»

Kurz zusammengefasst Hermann Maier kritisiert die Inszenierung von Marcel Hirschers Comeback

Die Rückkehr von Marcel Hirscher (35) auf die Ski-Bühne dominiert rund zwei Wochen vor Saisonbeginn die Schlagzeilen. Eine österreichische Legende hat dafür wenig Verständnis. «Es wird da bei ihm von vorne bis hinten alles inszeniert, als käme er gerade nach einer schweren Verletzung zurück», sagt Hermann Maier (51) gegenüber dem «Kurier». Maier gehört zu den erfolgreichsten Skifahrern Österreichs. Er gewann 54 Weltcuprennen sowie zweimal Olympia- und dreimal WM-Gold.

Maier stört sich nicht nur daran, dass Hirscher so präsent ist, sondern auch, dass von den österreichischen Athleten praktisch nichts zu hören ist – trotz Heim-WM im kommenden Winter. Der Verband würde seinem ehemaligen Fahrer – Hirscher startet neu für Holland – die ganze Bühne überlassen.

Zudem findet Maier, man dürfe Hirschers Aussagen nicht immer so ernst nehmen, vor allem seine Tiefstapelei. So sagte er kürzlich, dass ihm auf die Top 15 noch vier Sekunden fehlen. «Das nimmt ihm doch keiner ab», findet Maier klare Worte. Auch er nicht.

Traut Hirscher sogar Rekord zu

Stattdessen traut er Hirscher zu, dass er von Anfang an um den Sieg mitfahren wird. Und sieht in ihm einen potenziellen Herausforderer von Marco Odermatt (27) im Kampf um die grosse Kristallkugel. «Wenn Odermatt so fährt, wie in den letzten Jahren, dann ist er unschlagbar», meint Maier zwar. Er fügt jedoch an: «Aber passieren darf ihm nichts.»

Und nicht nur das traut er Hirscher zu. Maier kann sich sogar vorstellen, dass er den Rekord der meisten Weltcupsiege bei den Männern knacken kann. Diesen hält aktuell Ingemar Stenmark (68) mit 87 Erfolgen. Dafür fehlen Hirscher allerdings noch 20 Siege. Und die wird er nicht in einem Winter einfahren.

Da er nur in den technischen Disziplinen starten wird, bestreitet er im besten Fall neun Riesenslaloms und zwölf Slaloms. Und müsste somit praktisch jedes Rennen gewinnen. Das ist auch Maier klar, weshalb er betont, dass dafür das Comeback mehr als ein Jahr dauern müsste. Allerdings hat Hirscher selber erst kürzlich betont, dass die Rückkehr nur für eine Saison gedacht ist.