Diesen Freitag wird mit einem Slalom in Levi die Europacup-Saison eröffnet. Die Schweizer können im 1. Lauf nicht mit den Schnellsten mithalten, haben vor der Entscheidung aber spannende Perspektiven nach vorne.

1/4 Matthias Iten ist im 1. Lauf des Europacup-Slaloms in Levi bester Schweizer. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Wenige Tage nach dem Weltcup-Zirkus weilt auch der Europacup im hohen Norden: Die Männer bestreiten am Freitag in Levi einen Slalom.

Für Matthias Iten ist es innert weniger Tage bereits der zweite Slalom in Finnland. Auf Weltcupstufe ist er im 1. Lauf ausgeschieden – im Europacup reiht er sich als bester Schweizer auf Platz 6 ein und liegt 43 Hundertstel hinter dem Führenden Tommaso Saccardi. Der 24-jährige Italiener, der ebenfalls schon mehrmals im Weltcup eingesetzt worden ist, führt mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf den Österreicher Jakob Greber. In einem engen Rennen liegt der Schwede William Hansson mit 0,05 Sekunden Rückstand auf Zwischenrang 3.

Neben Iten qualifizieren sich fünf weitere Schweizer für den 2. Lauf. Joël Lütolf als Neunter (+0,59) und Reto Mächler (+0,8) als Zehnter befinden sich in Lauerstellung – starten sie eine Aufholjagd, ist noch vieles möglich. Fadri Janutin (+1,28) sowie Sandro Simonet (+1,33) liegen auf den Zwischenrängen 13 und 15. Knapp unter die besten 30 schafft es Florian Kunz: Als zeitgleicher 29. liegt er nur fünf Hundertstel vor Platz 31 und wird die Entscheidung eröffnen dürfen.

Rangliste nach dem 1. Lauf





Wichtige Vorstufe zum Weltcup

Der Europacup findet als Stufe unter dem Weltcup weitgehend abseits des Interesses der breiten Öffentlichkeit statt. Dennoch ist er besonders für die Entwicklung junger Fahrer und Fahrerinnen von zentraler Bedeutung.

«Teilweise fahren Athleten schon im Weltcup, müssen sich aber im Europacup beweisen. Wer dort einen Fixplatz herausfährt, hat die besten Chancen, im Weltcup Fuss zu fassen», erklärt Europacup-Trainer Franz Heinzer die Wichtigkeit von guten Resultaten in Rennen wie in Levi.