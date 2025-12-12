Cheftrainer gibt Update zu schwer gestürzter Gisin

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor gibt ein Update zum Zustand von Michelle Gisin, die am Donnerstag im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer gestürzt ist.

Michelle Gisin (32) musste nach ihrem Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz am Donnerstag noch am gleichen Tag operiert werden. Nun gibt Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor ein erstes kurzes Update zum Zustand der Engelbergerin.

«Die zwei Operationen an der Halswirbelsäule und am rechten Handgelenk sind gut verlaufen. Ich habe eine Sprachnachricht von ihr erhalten, sie wirkte sehr positiv. Sie hat die Situation analysiert und dem Team alles Gute gewünscht. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Das Knie wurde noch nicht operiert – Untersuchungen werden folgen. Sie ist immer noch in der Hirslanden-Klinik in Zürich. Für wie lange, kann ich nicht sagen», erklärt Tschuor.

Gisin wurde nach ihrem heftigen Sturz mit dem Helikopter in die St. Moritzer Klinik Gut geflogen. Aufgrund der Komplexität der Verletzung wurde sie dann nach Zürich verlegt.

2:20 Swiss-Ski-Arzt klärt auf: «Nervenstränge in Armen und Beinen funktionieren»