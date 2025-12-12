DE
FR
Abonnieren

Erste Operationen sind durch
Cheftrainer gibt Update zu schwer gestürzter Gisin

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor gibt ein Update zum Zustand von Michelle Gisin, die am Donnerstag im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer gestürzt ist.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Kommentieren
1/4
Beat Tschuor, Cheftrainer der Schweizer Frauen, gibt ein Update zu den Operationen bei Michelle Gisin.
Foto: Benjamin Soland
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Carlo Steiner und Mathias Germann

Michelle Gisin (32) musste nach ihrem Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz am Donnerstag noch am gleichen Tag operiert werden. Nun gibt Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor ein erstes kurzes Update zum Zustand der Engelbergerin.

«Die zwei Operationen an der Halswirbelsäule und am rechten Handgelenk sind gut verlaufen. Ich habe eine Sprachnachricht von ihr erhalten, sie wirkte sehr positiv. Sie hat die Situation analysiert und dem Team alles Gute gewünscht. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Das Knie wurde noch nicht operiert – Untersuchungen werden folgen. Sie ist immer noch in der Hirslanden-Klinik in Zürich. Für wie lange, kann ich nicht sagen», erklärt Tschuor.

Gisin wurde nach ihrem heftigen Sturz mit dem Helikopter in die St. Moritzer Klinik Gut geflogen. Aufgrund der Komplexität der Verletzung wurde sie dann nach Zürich verlegt.

«Nervenstränge in Armen und Beinen funktionieren»
2:20
Swiss-Ski-Arzt klärt auf:«Nervenstränge in Armen und Beinen funktionieren»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen