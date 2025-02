SRF-Experte Stefan Abplanalp gibt für die vier Einzel-Rennen der Frauen seine Podesttipps ab. Er sieht drei Schweizer Podestplätze als möglich an.

Auf einen Blick SRF-Experte Stefan Abplanalp tippt Frauen-Einzeldisziplinen bei Ski-WM

Lara Gut-Behrami als Favoritin im Super-G und Medaillenkandidatin im Riesenslalom

Mikaela Shiffrin als Top-Favoritin im Slalom trotz Rückkehr von Verletzung

Mathias Germann Reporter Sport

So tippt SRF-Experte Stefan Abplanalp bei Blick die Frauen-Einzeldisziplinen an der WM:

Abfahrt

1. Sofia Goggia (32, It). 2. Cornelia Hütter (32, Ö). 3. Breezy Johnson (29, USA). Aussenseiter-Tipp: Lindsey Vonn (40, USA). «Die Frauen-Strecke am Zwölferkogel hat einige Gleitpassagen und langgezogene Kurven. Das liegt auch Corinne Suter, die zuletzt immer besser in Fahrt gekommen ist.»

Super-G

1. Lara Gut-Behrami (33, Sz). 2. Federica Brignone (34, It). 3. Kajsa Vickhoff Lie (26, No). Aussenseiter-Tipp: Lauren Macuga (22, USA). «Der Sieg geht über Lara, davon bin ich überzeugt. Sie bringt enorm viel Klasse und Erfahrung mit. Das trifft zwar auch auf Federica Brignone zu, sie ist aber etwas fehleranfälliger.»

Riesenslalom

1. Brignone. 2. Sara Hector (32, Swe). 3. Gut-Behrami. Aussenseiter-Tipp: Julia Scheib (26, Ö). «Das Gelände kommt Brignone entgegen, weil sie gnadenlos und wie keine zweite auf Zug fahren kann. Für Lara ist der steile Abschnitt etwas zu kurz – trotzdem holt sie Bronze.»

Slalom

1. Mikaela Shiffrin (29, USA). 2. Wendy Holdener (31, Sz). 3. Zrinka Ljutic (21, Kro). Aussenseiter-Tipp: Camille Rast (25, Sz). Shiffrin kommt zwar von einer Verletzung zurück, dafür hat sie weniger Druck als sonst. Rast führt zwar im Slalom-Weltcup und ich traue ich eine Medaille zu – ich hoffe einfach, dass sie sich nicht zu viel Druck macht.»