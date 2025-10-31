Lindsey Vonn wechselt nach Olympia die Sportart

Lindsey Vonn plant nach Olympia eine Karriere im Rodeo. Die 41-jährige Skifahrerin kündigte in der US-Show «Today» an, dass sie sich dem Volkssport widmen möchte. Vonn bezeichnet das Rodeo als ihr «nächstes grosses Abenteuer».

Darum gehts Lindsey Vonn kündigt Rodeo als nächstes Abenteuer nach Olympia an

Vonn präsentiert sich auf Instagram beim Volkssport und mit Cowboyhut

Lindsey Vonn (41) kündigt in der US-Show «Today» den nächsten Schritt ihrer bisher so erfolgreichen Karriere an. Nach Olympia will sie sich dem Rodeo widmen.

Dass Vonn für die kommenden Spiele aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, ist kein Geheimnis. Ebenso wenig, dass sie nach dem Grossanlass endgültig aufhören dürfte. Und dann Rodeo?

«Mein nächstes grosses Abenteuer»

«Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes grosses Abenteuer werden», sagt die Ski-Queen. Auf Instagram präsentiert sich die Amerikanerin immer wieder beim Volkssport oder mit Cowboyhut.

«Jemand hat gelernt, wie man ein Lasso wirft! Ich war beim Rodeo und habe beschlossen, dass ich eine neue Fähigkeit lernen möchte, in der meine Freunde wirklich gut sind», schreibt Vonn unter einem Video. «Ich habe im Sommer mit Rodeo-Roping angefangen», und nun sei sie in ihrer «Cowgirl-Ära».

Die 41-Jährige hat das Skifahren aber definitiv noch drauf: In der letzten Saison fuhr sie im Super-G in Sun Valley überragend auf den zweiten Platz. «Ich fühle mich richtig gut. Der zweite Platz im letzten Jahr und mein Ranking zeigen: Ich bin in einer Top-Position», sagt Vonn. Das Rodeo kann somit noch etwas auf sich warten lassen.