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FIS-Präsident Ospelt: «Eine Abfahrt in China? Nein, danke.»
Das will FIS-Präsident Ospelt
«Eine Abfahrt in China? Nein, danke.»
Alexander Ospelt ist neuer Präsident der FIS. Er folgt auf Johan Eliasch. An der Pressekonferenz stellt er sich Fragen.
Publiziert: 14:47 Uhr
|
Aktualisiert: 14:58 Uhr
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