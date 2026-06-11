DE
FR
Abonnieren

Das will FIS-Präsident Ospelt
«Eine Abfahrt in China? Nein, danke.»

Alexander Ospelt ist neuer Präsident der FIS. Er folgt auf Johan Eliasch. An der Pressekonferenz stellt er sich Fragen.
Publiziert: 14:47 Uhr
|
Aktualisiert: 14:58 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen