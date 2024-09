Skifahrerin Sofia Goggia verzichtet nach einer weiteren Operation in der Saisonvorbereitung auf die Reise nach Argentinien. Die Vorbereitung auf den kommenden Winter will sie aber demnächst wieder aufnehmen.

1/5 Sofia Goggia muss in der Saisonvorbereitung auf die Reise nach Argentinien verzichten.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nächster gesundheitlicher Rückschlag für Sofia Goggia. Die von Verletzungen geplagte Italienerin verzichtet in der Vorbereitung auf den kommenden Winter auf die Reise nach Ushuaia in Argentinien.

Wie der italienische Skiverband (FISI) bekannt gibt, hat die Italienerin eine Operation benötigt, um sich die Platte, die sie seit ihrem mehrfachen Bruch des Schienbeinkopfes im Februar dieses Jahres im Bein trug, wieder entfernen zu lassen.

Ende Juli hatte Goggia in der «Corriere della Sera» noch davon gesprochen, dass es ihr Ziel sei, mit dem Team ins Trainingslager reisen zu können. Schmerzen im Bein machten da einen Strich durch die Rechnung.

Mit ihrem Trainer wurde in diesem Zusammenhang auch das «Worst-Case-Szenario» besprochen, die Saison auszulassen und im Winter 2026 wieder neu anzugreifen. So weit ist es aber noch nicht. Wie der FISI schreibt, werde Goggia die Vorbereitung auf die neue Saison nach der erfolgreichen Operation in den «kommenden Tagen wieder aufnehmen».