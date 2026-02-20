Riesiger Empfang für Franjo von Allmen in Boltigen BE. Tausende «Franatiker» feiern den dreifachen Olympiasieger in seiner Heimat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franjo von Allmen feiert Heimkehr in Boltigen nach drei Olympia-Goldmedaillen

Boltiger Ortstafel wurde für den Olympiahelden vergoldet

Schulkinder singen von Allmen-Lied, dass seine Lehrerin geschrieben hat War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Franjo von Allmens Empfang in seiner Heimat soll «eher im kleineren Rahmen» über die Bühne gehen. Das teilten die stolzen Boltiger vor dem Empfang ihres Helden mit. Kaum ins Simmental abgebogen wird aber schnell klar: Daran kann man sich hier nach von Allmens drei Olympia-Goldmedaillen gar nicht halten.

Alleine von Spiez nach Boltigen zählt der Blick-Reporter auf der Hinfahrt 83 «FvA» bemalte Fahnen, Plakate und Heuballen. Obwohl bald die Berner Gesamterneuerungswahlen stattfinden, werden die Wahlplakate plötzlich nebensächlich.

In Boltigen, wo gar die Ortstafel kurzfristig vergoldet wurde, ging es mit zählen gar nicht mehr. Das ganze Dorf ist förmlich übersäht mit olympiafarbenenen Leintücher. «Abnormal», «Frantastisch» und «Welcome to Fabulous Boltympia» heisst es darauf. «Die Dorfmetzgerei hat gar eine Sammelaktion gestartet für das kostbare Gut», erzählt eine einheimische.

Von Allmens Erfolge gehen unter die Haut

Beim Fest angekommen auf dem Schulareal, wo «klein Franjo» seine Primarschulzeit verbrachte, platzt das Festzelt aus allen Nähten. Die Leute sind mit Cars, Bussen, Autos und sogar einem Extrazug angereist.

Entsprechend laut wird es, als sich von Allmen vor der versammelten «Franatiker»-Schar zeigt. Direkt wird dabei klar: die Erfolge in Bormio verändern Franjo überhaupt nicht. Bescheiden wie eh und je tritt der Ski-Star bei Rainer Maria Salzgeber vor das Mikrofon. Seine Goldmedaillen trägt er nicht etwa um den Hals, sondern im Hosensack. «Eine ist eben leicht beschädigt, weil das ‹Grosi› sie nicht mehr abziehen wollte», erzählt von Allmen und grinst.

0:59 Ihm hauts die Sicherungen raus: Von Allmen feiert dreifachen Gold-Coup mit Après-Ski-Megahit

Auf die Frage, ob er seine Triumphe schon verarbeitet habe, sagt der 24-Jährige: «Bis jetzt habe ich gedacht, schon. Aber wenn ich jetzt das sehe, bin ich mir doch nicht mehr sicher.» Der Blick über die Menschenmenge rührt ihn sichtbar.

Wie weit die Verehrung von Allmens reicht, zeigt der Präsident seines Fanclubs, der die «FvA» Initialen seines Freundes auf sich verewigt hat. «Ich sagte einmal zu Franjo, dass ich das Fanclub-Logo tätowiere, wenn er Olympiasieger wird. Jetzt ist er es halt schon geworden», sagt Sandro Siegenthaler.

Ehemalige Lehrerin schrieb für von Allmen kurzfristig ein Lied

Für den berührendsten Moment sorgen die Schulkinder von Boltigen. Mit der gleichen Melodie wie «W. Nuss vo Bümpliz» singen sie ein eigens für von Allmen geschriebenes Lied. Ihre Lehrerin, die früher auch den jetzigen Ski-Star unterrichtete, hat es kurzfristig für die Feier geschrieben.

Nach dem offiziellen Teil leert sich das Festzelt dann nicht etwa. Ganz im Sinne vom hiesigen Helden wird weiter angestossen und «z Bodä gangä».