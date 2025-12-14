DE
FR
Abonnieren

Blanc adelt Vonn
«Hätte nie gedacht, dass ich mal gegen sie fahre»

Malorie Blanc spricht nach dem Super-G über ihr Rennen und über US-Superstar Lindsey Vonn.
Publiziert: 13:36 Uhr
|
Aktualisiert: 13:39 Uhr
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen