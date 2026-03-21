Vor den letzten Rennen des Winters halten sich die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Mikaela Shiffrin hartnäckig. Nun räumt die US-Amerikanerin damit auf und stellt klar, dass sie weitermachen wird.

Die Ski-Saison neigt sich dem Ende zu, einige Ski-Stars wie Niels Hintermann oder Ilka Stuhec haben bereits ihr Karriereende verkündet. Dass weitere Rücktritts-Gerüchte die Runde machen, ist in der Sportwelt klar. Zuletzt wurde auch über ein mögliches Ende der illustren Karriere von Mikaela Shiffrin spekuliert. Gleich mehrere Gründe sprachen für einen Rücktritt der Dominatorin. Auch ein Doppel-Rücktritt mit ihrem Verlobten Aleksander Kilde stand im Raum. Vor den letzten Rennen des Winters räumt die 31-Jährige nun mit den Gerüchten auf.

Shiffrin will Kugel Nummer 6

«Ich werde in der nächsten Saison Rennen fahren!», stellt sie im Interview mit ORF klar. Es sei so, dass sie sich nahe am Ende ihrer Karriere befinde, doch sie werde weitermachen. «Ich habe Verständnis, dass zu diesem Zeitpunkt diese Fragen aufkommen, aber ich will weiterhin fahren», lacht die Olympiasiegerin. Auch unabhängig von Partner Kilde?

«Aleks plant, im Sommer alles Mögliche zu machen, um an den Start zurückzukehren», erklärt Shiffrin stellvertretend für ihren Verlobten. «Wir können viel gemeinsam trainieren im Sommer, darauf freue ich mich», so die Amerikanerin. Beim Weltcupfinale in Lillehammer geht es für Shiffrin um die sechste grosse Kugel. Obwohl ihr Emma Aicher im Nacken sitzt, verzichtet sie auf die Abfahrt vom Samstag.