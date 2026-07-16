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Ski: Emotionaler Abschied von Ski-Ikone Roland Collombin
Mit Russi, Ogi und Constantin
Abschied von Ski-Legende Roland Collombin
Hunderte Menschen versammelten sich in Le Châble VS, um Abschied von Skilegende Roland Collombin (†75) zu nehmen.
Publiziert: 19:37 Uhr
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Aktualisiert: 19:52 Uhr
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Joël Hahn
Redaktor Sport
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