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Mit Russi, Ogi und Constantin
Abschied von Ski-Legende Roland Collombin

Hunderte Menschen versammelten sich in Le Châble VS, um Abschied von Skilegende Roland Collombin (†75) zu nehmen.
Publiziert: 19:37 Uhr
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Aktualisiert: 19:52 Uhr
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