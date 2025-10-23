DE
Auf dem Aussenski erwischt
Weidle rutscht weg und knallt in Torstange

Heftiger Trainingssturz von Kira Weidle. Die deutsche Speedspezialistin wird auf dem Aussenski erwischt und verletzt sich dabei an der Nase.
Publiziert: vor 18 Minuten
