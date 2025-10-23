DE
Home
Sport
Ski
Ski: Weidle wird im Training heftig von der Piste abgeworfen
Auf dem Aussenski erwischt
Weidle rutscht weg und knallt in Torstange
Heftiger Trainingssturz von Kira Weidle. Die deutsche Speedspezialistin wird auf dem Aussenski erwischt und verletzt sich dabei an der Nase.
Publiziert: vor 18 Minuten
