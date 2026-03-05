Dank dem Sieg in der Mixed-Staffel gewinnt Skibergsteigerin Marianne Fatton an der EM in Aserbaidschan zum zweiten Mal Gold. Für Fatton ist es die vierte Medaille an Europameisterschaften, nachdem sie am Mittwoch bereits im Sprint triumphierte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Olympiasiegerin Marianne Fatton gewinnt an der EM in Shahdag in Aserbaidschan zum zweiten Mal Gold. Die Neuenburgerin siegt in der Mixed-Staffel zusammen mit dem Freiburger Thomas Bussard.

Der Sieg des Schweizer Duos zeichnete sich früh ab. Fatton, die vor zwei Wochen in Bormio an den Olympischen Spielen Gold im Sprint und gemeinsam mit dem Zürcher Jon Kistler Silber in der Mixed-Staffel geholt hatte, setzte sich als Startläuferin nach ihrem zweiten Abschnitt an die Spitze und baute in Zusammenarbeit mit Bussard den Abstand auf die Konkurrenz stetig aus. Im Ziel betrug die Marge 53,9 Sekunden auf die zweitplatzierten Alba De Silvestro und Michele Boscacci aus Italien und 1,17 Minuten auf die drittklassierten Deutschen Tatjana Paller und Finn Hösch.

Fatton, die am Mittwoch bereits im Sprint triumphiert hatte, gewann ihre vierte Medaille an Europameisterschaften. Vor zwei Jahren dominierte sie ebenfalls im Sprint und sicherte sich zudem in der Mixed-Staffel an der Seite von Rémi Bonnet, Bronze. Bonnet, auch er ein Freiburger, wurde an jener Veranstaltung in Flaine in Hochsavoyen zudem Europameister in den Disziplinen Einzel und Vertical. Bussard, der für die Olympischen Spiele nicht nominiert worden war, wurde am Mittwoch im Sprint Zweiter.