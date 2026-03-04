Skibergsteigerin Marianne Fatton kürt sich in Aserbaidschan zum zweiten Mal in Folge zur Europameisterin im Sprint. Damit lässt sie nach ihrem Olympiasieg von Bormio einen weiteren grossen Titel folgen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei Wochen nach ihrem Olympiasieg in Bormio gewinnt Marianne Fatton den Sprint bei den Europameisterschaften in Shahdag in Aserbaidschan. Die Neuenburgerin hat bereits 2024 EM-Gold gewonnen.

Die erste Olympiasiegerin in der Geschichte des Skibergsteigens setzt sich vor der Italienerin Giulia Morada und der Deutschen Tatjana Paller durch, während die Waadtländerin Caroline Ulrich knapp das Podium verpasst. Marianne Fatton fügt ihrer reichhaltigen Erfolgsbilanz einen weiteren Titel hinzu. Sie ist somit amtierende Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin im Sprint.

Bei den Männern belegt Thomas Bussard hinter dem Russen Nikita Filippow Platz 2. Der Freiburger, der nicht für die Olympischen Spiele selektioniert worden ist, schneidet damit besser ab als sein Landsmann Jon Kistler (4.). Der Zürcher hat in Bormio zusammen mit Marianne Fatton Silber in der Mixed-Staffel geholt.