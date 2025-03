Nach üblem Sturz – Rast-Entscheid um Start gefallen

Schweizer Quintett am Start

24 Rennen hat Lara Gut-Behrami in Are schon bestritten – einen Sieg konnte sie noch nie feiern. Heute nimmt sie den nächsten Anlauf, um das zu ändern. Mit Startnummer 5 ist sie die erste Schweizerin, die ins Rennen geht.

Neben ihr starten noch vier Teamkolleginnen. Unter ihnen auch Camille Rast. Bis Freitagabend war nicht klar, ob sie nach ihrem üblen Sturz in Sestriere überhaupt in Are fahren wird. Denn wegen Problemen mit der Hüfte musste sie letzte Woche pausieren – auch an Kondi-Training war nicht zu denken. Doch dann meldet sich die Walliserin auf Instagram: «Ich fühle mich von Tag zu Tag besser, also habe ich beschlossen, an diesem Wochenende Rennen zu fahren.» Sie trägt Startnummer 13. In den Top 30 folgt anschliessend mit der 17 noch Wendy Holdener. Vanessa Kasper trägt die 38 und Delphine Darbellay die 51.

Eröffnet wird das Rennen von dem Duo, das die Disziplinenwertung anführt. Federica Brignone (400 Punkte) legt vor, nach ihr ist direkt Alice Robinson (440 Punkte) an der Reihe.