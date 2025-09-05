DE
Home
Sport
Ski
Ski: Hirscher meldet sich nach Kreuzbandriss zurück
277 Tage später
Hirscher zum ersten Mal nach Kreuzbandriss wieder auf Ski
Ski-Altmeister Marcel Hirscher ist wieder zurück auf dem Schnee. 277 Tage nach seinem Kreuzbandriss meldet sich der zweifache Olympiasieger nun wieder zurück.
