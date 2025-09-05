DE
FR
Abonnieren

277 Tage später
Hirscher zum ersten Mal nach Kreuzbandriss wieder auf Ski

Ski-Altmeister Marcel Hirscher ist wieder zurück auf dem Schnee. 277 Tage nach seinem Kreuzbandriss meldet sich der zweifache Olympiasieger nun wieder zurück.
Publiziert: 13:07 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen