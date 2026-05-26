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Zu früh gefreut
Schurtenberger jubelt nach gestelltem Schlussgang

Sven Schurtenberger jubelt nach dem gestellten Schlussgang gegen Michael Gwerder, doch der Festsieg am Luzerner Kantonalen in Ruswil geht an drei andere.
Publiziert: 16:12 Uhr
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