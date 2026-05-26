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Schwingen
Schwingen: Schurtenberger jubelt nach gestelltem Schlussgang
Zu früh gefreut
Schurtenberger jubelt nach gestelltem Schlussgang
Sven Schurtenberger jubelt nach dem gestellten Schlussgang gegen Michael Gwerder, doch der Festsieg am Luzerner Kantonalen in Ruswil geht an drei andere.
Publiziert: 16:12 Uhr
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