1/4 Muss pausieren: Pirmin Reichmuth.

Carlo Steiner Praktikant Sport

Intensive Physiotherapie und Schonung brachten nicht den gewünschten Erfolg: Pirmin Reichmuth (28) muss wegen Knieproblemen am Sonntag auf den Start beim Jubiläumsschwinget in Appenzell verzichten. Dies vermeldet der Sieger des Brünig-Schwinget von Ende Juli am Mittwochmorgen.

Reichmuth verpasste wegen der Beschwerden bereits das Berner Kantonale. Der Zuger hätte beim Saisonhöhepunkt zu den Mitfavoriten gezählt. «Die Motivation und Form wären da gewesen, um Grosses zu vollbringen. Der Fokus liegt jetzt aber auf der kompletten Regeneration und der Vorbereitung auf die kommende Saison», wird der 28-Jährige in der Medienmitteilung zitiert.