Letzter Formtest für die Königsfavoriten

In rund drei Wochen fällt der Startschuss zur Kranzfestsaison. Wer ist wie stark? Eine Antwort darauf liefert das kommende Wochenende. Fast alle Königsfavoriten sind im Einsatz. Am Samstag messen sich mit Fabian Staudenmann und Adrian Walther die stärksten Berner in Bolligen BE. Einen Tag später steigen auch Schwingerkönig Joel Wicki (am Bad-Schwinget Wolhusen) und Unspunnensieger Samuel Giger (am Thurgauer Frühjahrsschwinget) in die Zwilchhosen. Ebenfalls am Sonntag tritt mit Nick Alpiger der stärkste Nordwestschweizer am Guggibad-Schwinget an. Der grosse Favorit am Bündner Frühjahresschwinget heisst Armon Orlik.