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Welle geht durch die Arena
Grossartige Stimmung am Nachmittag in Kilchberg

Die Mittagspause ist vorbei – die Fans sind heiss auf die Entscheidung am Kilchberger. Die Welle geht während dem 4. Gang durch die Arena.
Publiziert: vor 45 Minuten
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