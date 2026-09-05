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Kilchberger: Fans sind heiss auf den Nachmittag
Welle geht durch die Arena
Grossartige Stimmung am Nachmittag in Kilchberg
Die Mittagspause ist vorbei – die Fans sind heiss auf die Entscheidung am Kilchberger. Die Welle geht während dem 4. Gang durch die Arena.
Publiziert: vor 45 Minuten
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